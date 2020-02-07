Шишкин о том, что игроки «Спартака» слили Карреру: «Глупость какая-то. Тренер тренером, а ты еще за свое имя играешь»

Теги Спартак Роман Шишкин премьер-лига Россия Массимо Каррера Чемпионат.com Футбол

Бывший игрок «Локомотива» Роман Шишкин не считает, что футболисты «Спартака» могли специально проигрывать, чтобы бывший главный тренер команды Массимо Каррера ушел из клуба.

«Я просто не понимаю, как можно играть вполсилы. Ну во дворе это еще ладно, но не в официальном матче. Как это вообще? Забить в свои ворота, что ли? Как это возможно?

Тренер тренером, а ты еще за свое имя играешь, за свои успехи. Глупость какая-то», – сказал Шишкин.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России.

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