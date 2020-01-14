Евгений Макеев: «Не думаю, что Каррера привнес нечто особенное. Сами подсобрались»

Бывший защитник Евгений Макеев поделился мнением о работе Массимо Карреры тренером красно-белых.

– Не думаю, что это Массимо нечто особенное привнес – просто немножко сами, коллективом подсобрались. Логика такая, что когда изменения происходят, то даже запасные получают мотивацию доказать новому тренеру, что они тоже достойны играть в основе.

И вот с такой мотивацией выиграли один матч, другой – и все сверхудачно стало складываться. Иногда и везло – сколько раз на последних минутах мячи залетали.

– Но правда, что Каррера, еще будучи ассистентом, чуть ли не за руки водил защитников по полю и объяснял, как играть?

– Нет. Все и без этого знали, как играть. Во время той работы с Каррерой не было такого, чтобы удивиться: «Вау. Ничего себе. Я такого не ожидал». Просто уделяли внимание обычным командным взаимодействиям.

С другой стороны, думаю, что при нем, после увольнения Аленичева, стали более серьезно к работе относиться. Массимо же пришел и сказал: «У меня будет играть тот, кто трудится на тренировках».

Ну вот все стали стараться, чтобы проявить себя. А потом, когда результаты пошли, не сбавляли обороты, – рассказал Макеев.