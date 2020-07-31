Скаут «Кальяри»: «Миранчук окажется в «Аталанте» на 99%, если сойдутся в цене»

Скаут «Кальяри» высказался относительно хода переговоров о трансфере полузащитника в «Аталанту».

– 99 процентов, что Миранчук окажется в «Аталанте», если, конечно, сойдутся по цене. Но тут есть нюанс. В команде из Бергамо есть потолок зарплат, где самую большую получает Гомес (около 2 миллионов евро – прим. Sports.ru).

Не знаю, сколько получает Миранчук в «Локомотиве», поэтому главный вопрос к Алексею — захочет ли он на первых порах зарабатывать меньше, чем в России? Но по спортивной составляющей Миранчук идеально впишется в систему игры «Аталанты».

– 15 миллионов евро — адекватная цифра за Миранчука?

– Цифра — реальная. Единственный фактор, на который клубы из Италии постоянно давят — отсутствие паспорта ЕС. Без него Миранчук должен конкурировать с футболистами из Латинской Америки или Африки, также без паспорта Евросоюза. Это означает, что Алексей должен обладать более выгодным набором скиллов, нежели оппоненты.

Еще один фактор — отсутствие позитивных примеров адаптации российских футболистов в европейских чемпионатах. Даже пример Головина в массовом восприятии остается как переход российского футболиста в российский клуб. Если Миранчук перейдет и отлично заиграет в Серии А, то это станет первой ласточкой для еще большего интереса итальянских клубов к российскому рынку, — сообщил Великих.

Ранее сообщалось, что выплатит за Миранчука 14-15 миллионов евро, а игрок получит контракт на 5 лет с зарплатой около 2 миллионов евро.