Доменико Тедеско: «Когда Кокорин вернется, сказать сложно. У него небольшие проблемы с мышцами»

Главный тренер рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«У Кокорина есть небольшие проблемы с мышцами. Отслеживаем динамику лечения каждый день. Сложно сказать, когда именно он вернется в строй. Мы постоянно на связи с медицинским штабом. Полностью им доверяем и надеемся на скорейшее выздоровление Александра.

Конечно, невесело, что оба наших игрока до сих пор не могут помочь команде по разным причинам. У Кокорина мышечная травма, Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться.

Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке, выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее.

Что касается позиций для усиления, то мы приехали сюда чуть менее года назад, начали строить молодую команду. У нас есть футболисты, способные играть и в центре полузащиты, и справа: есть Ещенко, Рассказов, Зобнин. Так что обходимся собственными силами», – сказал Тедеско на пресс-конференции.