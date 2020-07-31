Судья Казарцев сегодня пройдет проверку на полиграфе по итогам матча «Спартак» – «Сочи»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Алексей Еськов детектор лжи Василий Казарцев Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Судья Василий Казарцев, работавший на скандальном матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), сегодня пройдет проверку на полиграфе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», арбитр согласился на эту процедуру, несмотря на то, что участие в ней является добровольным. Ее проведут эксперты, которые раньше уже сотрудничали с РФС.

Приглашения на проверку были отправлены вчера и Казарцеву, и его видеоассистенту Алексею Еськову. Велика вероятность, что Еськов также согласится. Если это произойдет, он пройдет проверку в четверг или пятницу.

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