Судья Казарцев сегодня пройдет проверку на полиграфе по итогам матча «Спартак» – «Сочи»

Судья Василий Казарцев, работавший на скандальном матче 1-го тура между и (2:2), сегодня пройдет проверку на полиграфе.

Как сообщает , арбитр согласился на эту процедуру, несмотря на то, что участие в ней является добровольным. Ее проведут эксперты, которые раньше уже сотрудничали с .

Приглашения на проверку были отправлены вчера и Казарцеву, и его видеоассистенту Алексею Еськову. Велика вероятность, что Еськов также согласится. Если это произойдет, он пройдет проверку в четверг или пятницу.

Казарцева и Еськова проверят на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть