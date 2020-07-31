Вчера на улицах Минска задержали руководителя проекта Tribuna.com Максима Березинского

Теги происшествия Sports.ru Tribuna.com Политика Максим Березинский Футбол

Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский вчера был задержан на улицах Минска.

Tribuna.com пытается выяснить, где находится Максим. Последний раз он выходил на связь из Ленинского РУВД.

В Минске и других городах Беларуси начались массовые беспорядки после того, как действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на шестых для себя выборах и победил.

Акции протеста продолжаются третий день. Задержаны порядка трех тысяч человек, пострадали десятки демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья