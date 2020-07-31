«Рубин» выложил фото судьи Иванова в футболке с эмблемой «Локо»: «Лучший игрок матча»

«Рубин» крайне возмущен работой бригады арбитров на матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).
Пресс-служба казанцев опубликовала картинку, на которой изображен главный судья сегодняшней игры Сергей Иванов в футболке с эмблемой «Локомотива», и подписала ее так: «Лучший игрок матча».
В первом тайме форвард «Рубина» Иван Игнатьев выходил один на один, но столкнулся с вышедшим из ворот голкипером железнодорожников Гильерме. Иванов не стал назначать 11-метровый удар, а в ответной атаке «Локомотив» забил второй мяч в ворота «Рубина».
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Лучший игрок матча #РубинЛоко 🔝 pic.twitter.com/LKoYUQtW5Q— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020