«Рубин» выложил фото судьи Иванова в футболке с эмблемой «Локо»: «Лучший игрок матча»

«Рубин» крайне возмущен работой бригады арбитров на матче 1-го тура против (0:2).

Пресс-служба казанцев опубликовала картинку, на которой изображен главный судья сегодняшней игры в футболке с эмблемой «Локомотива», и подписала ее так: «Лучший игрок матча».

В первом тайме форвард «Рубина» Иван Игнатьев выходил один на один, но столкнулся с вышедшим из ворот голкипером железнодорожников Гильерме. Иванов не стал назначать 11-метровый удар, а в ответной атаке «Локомотив» забил второй мяч в ворота .

Слуцкий разнес судей после игры с «Локо»: «Они нас считают идиотами. Ничего не объясняют»

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился