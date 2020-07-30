Газизов о заговоре против «Спартака»: «Возможно все. Мы за честный футбол, но какие-то силы хотят пустить нас в другое русло»

Генеральный директор высказался о проблеме судейских ошибок в российском футболе.

– Кашшаи заявил, что арбитр ошибся. Какая реакция была в «Спартаке» на это заявление?

– Когда человек, который обслуживает матч и его не должно быть видно, выходит на первые роли – это недоработка. Это даже не недоработка, это позор сегодня. То, что происходит в 1-м туре российского чемпионата, – это позор.

Я надеюсь, мы быстро решим эти все вопросы и уже к следующим матчам этого не будет.

– В соцсетях люди верят в заговор против «Спартака». Как вы считаете, это возможно?

– В нашей жизни возможно все. Я не буду ничего отрицать и не буду говорить «да». Вопрос другой: вы заметили, что мы концентрируемся не на футболе?

Позиция «Спартака» – мы хотим играть в футбол, мы за честный футбол, мы за то, чтобы все происходило на поле. Это просто. Но почему-то есть ошибки либо, будем называть, силы какие-то, либо желание чье-то пустить нас в какое-то другое русло. У них не получится, у этих людей не получится.

Мы будем с этим бороться, и мы будем сильнее, – сказал Газизов в эфире канала «Матч Премьер»