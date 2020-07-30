Газизов о переигровке матча с «Сочи»: «Если идут такие призывы, это о многом говорит»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Шамиль Газизов Василий Казарцев видеоповторы Чемпионат.com Сочи Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался по поводу судейства в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

«Работаем по заявлению в экспертно-судейскую комиссию. Я думаю, что все будет сделано в течение дня.

Призывы о переигровке? Я понимаю болельщиков. Мы играем для них, за них обидно. Все это, конечно, слегка дискредитирует ситуацию.

Если идут призывы о переигровке, то это о многом говорит. Но я бы не хотел сам это все комментировать», – сказал Газизов.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов заявил, что матч «Спартак» – «Сочи» должен быть переигран.

Федун после матча заявил, что его клуб снимется с чемпионата из-за судейских ошибок. В прошедшей игре арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти.

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