«Спартак» отправит письмо в РФС по судейству в игре с «Сочи»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Алексей Еськов Василий Казарцев Р-Спорт Сочи Футбол

«Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Московский клуб готовит письмо со всеми спорными судейскими эпизодами, произошедшими в игре.

«Письмо должно быть отправлено в РФС сегодня. В РФС уже связались с руководством клуба, обсудили вчерашнюю историю», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Главный арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Он и Алексей Еськов, отвечавший за ВАР, пройдут проверку на полиграфе.

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