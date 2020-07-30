Сергей Семак: «Спартаку» по силам бороться за путевку в Лигу чемпионов»

Главный тренер поделился мнением о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Сезон [прошлый] у «Спартака» не получился, и отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, я думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача.

Приход Саши Кокорина, естественно, очень сильно укрепит позиции, усилит. Плюс Тедеско по истечении определенного времени в России, конечно, адаптировался.

Игроки с новыми задачами и целями входят в новый сезон, с хорошим настроением. Конечно, абсолютно по силам «Спартаку» бороться за путевку в Лигу чемпионов», – сказал Семак в эфире канала «Россия 24».