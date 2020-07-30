Шамиль Газизов: «Мы с Тедеско сели в лодку и гребем в одну сторону. Все, что, может, нас не устраивает, другие не увидят никогда»

Генеральный директор «Спартака» поведал о работе в тандеме с тренером .

– Уже был серьезный разговор с Тедеско по итогам сезона, почему не получилось? Понятно, что были судейские ошибки, какие-то другие обстоятельства. Но «Спартак» провалился, выступил неудовлетворительно. Говорили?

– Говорили. И будем дальше говорить и, может быть, даже спорить, но мы договорились и знаем одно: мы сели в одну лодку, начали грести и гребем в одну сторону.

Я полностью с ним согласен и солидарен – мы должны проникнуться одной идей и двигаться дальше.

Все, что, может быть, нас не устраивает, оно останется там, в нашей лодке. Но другие это не увидят никогда.

– Но это была системная проблема, или просто «Спартак» со своим составом не мог претендовать на место в Лиге чемпионов?

– Так получилось. Давай так сделаем. Так просто получилось, и все. Теперь будем исправлять, чтобы получилось намного-намного выше, – сказал Газизов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

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