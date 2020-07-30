Доменико Тедеско: «Средний возраст «Спартака» – 22 года, с Кокориным – 24,5. А у чемпионских команд – 30-31»

Главный тренер поделился наблюдениями относительно среднего возраста команды.

– Думаю, что в России играют очень хорошие футболисты с характером и отличным мышлением. Поэтому не думайте всегда только об иностранцах. Я и сам приехал из другой страны, но могу честно сказать, что в России отличные игроки: Кокорин, Джикия. Я в них верю.

А по поводу чемпионских команд в других странах – в Германии, Англии, Франции, – исходя из моего анализа, у них есть одна общая вещь – их средний возраст равен 30-31 году. У «Зенита» такая же ситуация. Думаю, что это важный момент.

А у нас средний возраст команды 22 года, а иногда даже 21,4. Если всех стариков выпустим на поле, то 23. В такой ситуации нельзя говорить об опыте. Мы знаем об этом.

С приходом Кокорина возраст команды станет приблизительно 24,5. Кто знает, может быть этого будет достаточно, чтобы добиться наших целей: быть третьими, вторыми или даже выше. Это важный момент. Дело не в иностранцах, а в опыте. Сейчас мы сделали шаг вперед в этом плане.

– Болельщики не понимают, как использовать Урунова. На какой позиции вы его видите?

– Мы подписали контракт с молодым игроком. Он был болен коронавирусом, последние три недели он не тренировался. Сейчас нам нужно изучить его, а ему нужно изучить команду.

Прежде всего, хочу поберечь этого игрока, защитить его. Он молод и пришел в большой клуб после болезни. Ему нужно дать время. Мы уже спланировали его физподготовку. Хорошие игроки могут играть на нескольких позициях, а он хороший игрок.

Урунов очень талантлив и молод. Он сам должен работать, но и мы должны работать с ним. Тогда он сможет играть и восьмерку при нашей схеме, и второго нападающего, и крайнего защитника, может быть, центрального защитника – он мощный.

Для хорошего игрока всегда найдется место. Это работа тренера. Если он входит в 11 лучших игроков, то это моя забота – найти ему место в составе. Время есть, никто никого не торопит, – сказал Тедеско.