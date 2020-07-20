Тедеско о «Спартаке»: «Мы обезопасили от вылета молодую команду. Мы выполнили цель и довольны»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги сезона-2019/20.

– Как прошли ваши первые 9 месяцев в Москве?

– Увлекательно. Когда я принял команду, она шла на 12-м месте, в двух очках от зоны вылета.

Начало было ухабистым, и, конечно, пауза из-за коронавируса – это тяжелое время.

Но мы достигли цели – обезопасили [от вылета] чрезвычайно молодую команду. Мы завершили сезон на седьмом месте, на два очка отстав от зоны Лиги Европы.

В полуфинале Кубка России мы, к сожалению, уступили чемпиону, «Зениту». Мы довольны на данный момент, – сказал тренер.

Кошмарный сезон «Спартака» закончился. Впереди неизвестность, но лучший план – верить в Тедеско

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