Савин о шоу про «Спартак»: «#####, когда это увидел. Мой аккаунт захватили. Выпуск совсем на другую тему»

Блогер Евгений Савин заявил, что не выпускает шоу «КраСава» о «Спартаке», а его твиттер был захвачен.

«Ребятки, если честно, ##### (удивился), когда это увидел.

Мой аккаунт в твиттере захватили другие люди, подробности выясняем. Завтра действительно новый выпуск, но он на совсем другую тему», – написал Савин.

Ранее в твиттере KrasavaVlog появился анонс новой передачи в : «Расскажем, что вытворяют в «Спартаке» Зарема и Газизов за спиной у Федуна». Запись в твиттере вскоре после появления была удалена.

из «Уфы» в конце сезона сменил Томаса Цорна на посту гендиректора «Спартака». Зарему Салихову называют тайной женой владельца красно-белых , влияющей на клуб.

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Зарема Салихова – тайная жена Федуна. Говорят, она влияет даже на «Спартак»

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