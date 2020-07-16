Газизов подтвердил уход Гунько в «Химки»: «Это почетное предложение»

Генеральный директор «Спартака» подтвердил, что тренер академии «Спартака» возглавит .

«Если такое предложение пришло от клуба , то держать тренера не можем. Это почетное предложение для Дмитрия, новый вызов для него.

Рад за него. Он покидает пост главного тренера академии «Спартака» и совет. Достойных специалистов в системе «Спартака» очень много», – сказал Газизов.

Ранее подмосковный клуб объявил об увольнении Сергея Юрана.

Всю тренерскую карьеру Гунько провел в системе . В 2014 году он возглавлял первую команду красно-белых.