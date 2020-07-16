Газизов подтвердил уход Гунько в «Химки»: «Это почетное предложение»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько возглавит «Химки».
«Если такое предложение пришло от клуба РПЛ, то держать тренера не можем. Это почетное предложение для Дмитрия, новый вызов для него.
Рад за него. Он покидает пост главного тренера академии «Спартака» и совет. Достойных специалистов в системе «Спартака» очень много», – сказал Газизов.
Ранее подмосковный клуб объявил об увольнении Сергея Юрана.
Всю тренерскую карьеру Гунько провел в системе «Спартака». В 2014 году он возглавлял первую команду красно-белых.