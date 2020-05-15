Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд на пересмотр своего дела: «Хотим справедливого решения»

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник прибыли в Мосгорсуд на заседание по вопросу о пересмотре дела, по которому они были осуждены.

– Адвокат говорит, что хорошие шансы сегодня.

– Ну, если говорит, значит, будем ему доверять. Дай бог, чтоб так было.

– Будете претендовать на компенсацию, или это вас не интересует?

– Мы хотим справедливого решения, а там уже разберемся, – сказал Кокорин.

Ранее адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам колонии, Мамаева – к полутора годам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.

«Кокорин и Мамаев могут получить самую крупную компенсацию в истории России». Адвокат о пересмотре дела футболистов