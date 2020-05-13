«Кокорин и Мамаев могут получить самую крупную компенсацию в истории России». Адвокат о пересмотре дела футболистов

Адвокат Игорь Трунов поделился мнением о ситуации вокруг нападающего и полузащитника Павла Мамаева.

Некоторое время назад их уголовное дело было отправлено на пересмотр, поскольку в ходе разбирательства были допущены серьезные нарушения.

«Если футболисты будут оправданы и решатся требовать материальных компенсаций по суду за время, проведенное в заключении и под арестом в СИЗО, у них будет самая выгодная ситуация из всех возможных.

Если бы они были бизнесменами, доказать недополученную прибыль было бы сложно. Обычно суды от подобных исков отмахиваются.

Тут же у футболистов конкретные контракты, по которым они из-за уголовного дела понесли финансовые потери. Вред, причиненный заключением, в перерасчете на месяцы – миллионы долларов. То есть это может быть самая крупная компенсация в истории России.

Давайте посчитаем. После отсидки Александр Кокорин жаловался, что недополучил за это время деньги по контракту от . По словам источников, футболист зарабатывал 20 млн рублей в месяц. Его контракт истек в июне 2019-го. То есть, сидя за решеткой, Кокорин не получил деньги за 8 полных месяцев – 160 млн.

Мамаев по контракту с зарабатывал 15 млн рублей в месяц. 11 месяцев простоя – это 65 млн (очевидно, есть ошибка в подсчетах. Мамаев получил бы 165 млн рублей – прим. Sports.ru). На круг получается 325 млн. Или около 4,5 млн долларов по нынешнему курсу», – сказал Трунов.