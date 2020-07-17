Газизов о Кокорине в «Спартаке»: «Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Кокорин Шамиль Газизов Доменико Тедеско Чемпионат.com деньги Футбол

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о переходе в команду форварда Александра Кокорина

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату.

Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом.

Переход согласован с Доменико [Тедеско], он знает, как использовать четырех форвардов», – сказал Газизов.

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку 

 

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Кокорин зажжет: рад и за Сашу, и за клуб
32%
Леонид Федун
В «Спартаке» не получится, зря тратятся
16%
Борис Ротенберг-старший
Жаль, что не в Европе – так бы болели за него
26%
Андре Виллаш-Боаш
Все равно. Главное, что этот сериал кончился
26%
Александр Кокорин

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