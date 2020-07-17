Газизов о Кокорине в «Спартаке»: «Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату»

Гендиректор «Спартака» рассказал о переходе в команду форварда Александра Кокорина.

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату.

Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом.

Переход согласован с Доменико [Тедеско], он знает, как использовать четырех форвардов», – сказал Газизов.

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку