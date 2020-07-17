Нападающий Александр Кокорин поделился мыслями после перехода в «Спартак».
– Как пообщался с Доменико Тедеско?
– Тренер поздравил меня. Он тоже рад, что все решилось быстро – и у меня есть время подготовиться к старту сезона. Сказал так: «Ты все знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать».
– Ты будешь играть под любимым 9-м номером. Резиуан Мирзов легко пошел навстречу?
– Я позвонил ему и объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под 9-м, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно.
– За последние полтора года ты по разным обстоятельствам, в том числе из-за карантина, играл всего два месяца. В какой сейчас форме?
– Я действительно мало играл, зато очень много тренировался. Судя по показателям, форма у меня хорошая. После карантина провел все матчи, и получалось неплохо, – сказал Кокорин.
Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку
У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»
Кокорин в «Спартаке» – это интересно. Европа – лишь наша фантазия