Нападающий Александр Кокорин поделился мыслями после перехода в «Спартак».

– Как пообщался с ?

– Тренер поздравил меня. Он тоже рад, что все решилось быстро – и у меня есть время подготовиться к старту сезона. Сказал так: «Ты все знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать».

– Ты будешь играть под любимым 9-м номером. легко пошел навстречу?

– Я позвонил ему и объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под 9-м, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно.

– За последние полтора года ты по разным обстоятельствам, в том числе из-за карантина, играл всего два месяца. В какой сейчас форме?

– Я действительно мало играл, зато очень много тренировался. Судя по показателям, форма у меня хорошая. После карантина провел все матчи, и получалось неплохо, – сказал Кокорин.

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин в «Спартаке» – это интересно. Европа – лишь наша фантазия