«Спартак» выложил фото, где Ещенко показывает на медведя на новом мяче РПЛ

«Спартак» опубликовал фотографии с первой тренировки команды после отпуска.

На одной из фотографий защитник красно-белых держит в руках новый мяч, указывая на логотип – медведя.

Вероятно, это отсылка к акции Ещенко после матча 1/2 финала Олимп Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Ещенко после игры подошел к болельщикам «Спартака» в футболке с медведем и словами «### вам А». Скорее всего, надпись была адресована генеральному директору .

После этого КДК дисквалифицировал 36-летнего россиянина на 3 матча Кубка России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Игрок сказал, что надеть майку «попросила жена». Затем он предложил фанатам «Спартака», собирающим деньги на штраф, «потратить их на фонд диких медведей».

Фото: официальный сайт

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