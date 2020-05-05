Уткин о Соловьеве: «Если ты на стороне власти, ты не журналист. Человек зарекомендовал себя как гора говна»

Журналист Василий Уткин резко высказался в адрес телеведущего .

– Видео про Соловьева собирали сильно больше, чем футбольные. Проскользнула хоть раз мысль о том, чтобы продолжить мочить Соловьева?

– Мочить Соловьева – точно нет. А сделать какой-то общественно-политический формат я раздумываю достаточно давно.

Люди думают, что я вворачиваю какие-то свои политические взгляды в футбольные выпуски, но это неправда. Я просто рассказываю о том, что меня беспокоит. Я прекрасно понимаю, что для многих футбол и спорт – это такой эскейп (от англ. Escape – «побег», «выход», «спасение»), возможность освободиться от жизни, отдых, и это совершенно нормально. Но для меня-то это не эскейп, это форма жизни, выражения.

Я рад, во-первых, что люди, которые пришли, остались. Думаю, что теперь долго не изменится количество подписчиков. Сейчас, после реплики про скандал «Сочи» – «Ростов», оно опять выросло. Может складываться впечатление, что меня это дико заводит. Отнюдь нет.

– Соловьев угрожал вам.

– Разве это угроза?

– Вам вообще не показалось, что эти угрозы не будут только словами?

– В какой-то момент показалось, и рано или поздно это может случиться. Если мое оружие слова, я же должен относиться внимательно к словам других, серьезно. Но, во-первых, с этим ничего невозможно поделать, а во-вторых, ну что ж теперь – молчать, что ли?

Мне не интересно никого мочить. Да, получилось мочилово. Это был процесс мочилова. Мне еще очень нравится, когда это называют полемикой. Я же сказал – баттл.

Я не могу выбрать другую форму общения с человеком, которого я не уважаю. Он на меня просто напал. Что я, буду обсуждать с ним экономику, развитие страны? Я прекрасно знаю его образ мыслей, сколько он стоит. Мне с ним не о чем говорить. Я могу сделать только вот это.

Человек сам себя зарекомендовал как гора говна. Ну, пожалуйста, прекрасно. Может, есть люди, которые с этим разговаривают, какие-нибудь буддисты. Но я не буддист, я скорее агностик.

– Вам было приятно, что страна, очевидно, была на вашей стороне?

– Меня, безусловно, питает ситуация вызова. Это как алкоголь. Не стоит увлекаться. Можно, но не стоит.

– Представьте: чемпионат мира среди пропагандистов. Первые три места?

– Как это измерять? Мы измеряем пропаганду средствами успеха. Пропаганда имеет успех в другом. Человек, который выбирает пропаганду, он точно не журналист.

А почему они выделены журналистами? Для того, что журналисты служат подвластным, часто противостоят власти, выполняя свой профессиональный долг. Если ты на стороне власти, ты не можешь пользоваться свободами журналистов. У тебя есть пенсия, социальный пакет, но ты не журналист.

Все же определяется целеполаганием. Иногда пропагандисту важно промолчать, просто не встать ни на чью сторону, не затрагивать какие-то темы, и это может быть даже более эффективно. Это тоже самое, что определять успешность коровы длиной рогов.

– Допускаете, что однажды можете пожать руку Соловьеву?

– Я его видел на этой неделе. Он, правда, меня не видел. Если бы я хотел пожать ему руку... Но сейчас и руки-то не особо жмут.

– А в обычном мире?

– Я не вкладываю в это символического значения. Мне совершенно все равно. Я не считаю нужным определяться до того, как это произошло, – сказал Уткин.