Василий Уткин: «Кокорин не решал больших игр. Самый знаменитый удар – стулом по человеку. И не попал»

Журналист Василий Уткин поделился мыслями о будущем форварда .

«У меня очень простое отношение к истории торга за Кокорина. В следующем году ему тридцатник (но это не точно). Талант у человека недюжинный.

То есть мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый. И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил...

Я поэтому не верю, что его появление в не-«Зените» повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает. И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает.

Парень на своем аукционе сам себе лот: «Кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.

Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт – это вызов. Аукцион – никак не вызов. Так что склонен думать – смотри выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.

Самый знаменитый его удар – стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал», – написал Уткин.

Ранее сообщалось, что предложил Кокорину 4 миллиона евро подписного бонуса, «Зенит» – 2 миллиона. 29-летним игроком также интересуются , и «Сочи», в котором нападающий выступал на правах аренды в завершившемся сезоне.