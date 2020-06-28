Василий Уткин: «Кокорин не решал больших игр. Самый знаменитый удар – стулом по человеку. И не попал»

Журналист Василий Уткин поделился мыслями о будущем форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«У меня очень простое отношение к истории торга за Кокорина. В следующем году ему тридцатник (но это не точно). Талант у человека недюжинный.
То есть мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый. И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил...
Я поэтому не верю, что его появление в не-«Зените» повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает. И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает.
Парень на своем аукционе сам себе лот: «Кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.
Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт – это вызов. Аукцион – никак не вызов. Так что склонен думать – смотри выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.
Самый знаменитый его удар – стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал», – написал Уткин.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подписного бонуса, «Зенит» – 2 миллиона. 29-летним игроком также интересуются «Спартак», «Рубин» и «Сочи», в котором нападающий выступал на правах аренды в завершившемся сезоне.