Семак об игре «Зенита» забросами на Дзюбу: «Это не так. Любой думающий человек может посмотреть статистику»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью Sports.ru не согласился с тем, что игра команды построена на длинных передачах на форварда Артема Дзюбу.
– Когда Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы, вас спрашивали, может ли «Зенит» пригласить Мамаева. Вы ответили: «Не уверен, что он мог бы вписаться в наш стиль». Давайте в трех пунктах – что такое стиль «Зенита» Семака?
– Могу сказать об одном. Стиль «Зенита» – использование лучших качеств игроков, объединенных общей идеей.
– Кажется, что «Зенит» как раз играет только за счет индивидуальных качеств. Если вы согласны с этим – как тренеру добиться того, чтобы игроки не делали лишнего?
– Что значит «лишнее»? В футболе импровизация играет большую роль, особенно в атаке. Поэтому мне кажется, что нельзя так говорить.
– Вас задевает, когда говорят, что «Зенит» – скучный, а вся игра построена на забросах на Дзюбу?
– Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так.
Любой думающий человек может посмотреть статистику – все будет ясно и понятно, – сказал Семак.
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