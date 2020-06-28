Семак об игре «Зенита» забросами на Дзюбу: «Это не так. Любой думающий человек может посмотреть статистику»

Главный тренер в интервью Sports.ru не согласился с тем, что игра команды построена на длинных передачах на форварда .

– Когда Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы, вас спрашивали, может ли «Зенит» пригласить Мамаева. Вы ответили: «Не уверен, что он мог бы вписаться в наш стиль». Давайте в трех пунктах – что такое стиль «Зенита» Семака?

– Могу сказать об одном. Стиль «Зенита» – использование лучших качеств игроков, объединенных общей идеей.

– Кажется, что «Зенит» как раз играет только за счет индивидуальных качеств. Если вы согласны с этим – как тренеру добиться того, чтобы игроки не делали лишнего?

– Что значит «лишнее»? В футболе импровизация играет большую роль, особенно в атаке. Поэтому мне кажется, что нельзя так говорить.

– Вас задевает, когда говорят, что «Зенит» – скучный, а вся игра построена на забросах на Дзюбу?

– Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так.

Любой думающий человек может посмотреть статистику – все будет ясно и понятно, – сказал Семак.

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