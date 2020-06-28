Сергей Семак: «В РПЛ пять команд играют в атаку, остальные используют преимущество игры вторым номером»

Главный тренер в интервью Sports.ru поделился мнением о стиле игры команд .

– Что вам больше всего нравится в европейском футболе?

– Это совсем другая система. Тренерские идеи, интерес болельщиков – из-за них во многих странах больше думают об атаке, о том, что сделать, чтобы игра смотрелась интереснее.

– Кто в России действительно хочет играть в атаку?

– всегда старается играть в атаку, в этом сезоне – и . Всегда играет в атаку .

У ЦСКА многое зависит от соперника – часто они играют агрессивно, но в матчах с нами иногда действуют на контратаках. Так что назову пять команд.

Остальные больше используют преимущество игры вторым номером. Их можно понять. Например, у здорово смотрится , отлично играющий на пространстве. В убегают и , – рассказал Семак.

Семак не согласен, что «Зенит» скучный. Интервью о стиле игры, Азмуне, Дзюбе, Ловрене и судьбе России в ЛЧ