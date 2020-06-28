Сергей Семак: «В РПЛ пять команд играют в атаку, остальные используют преимущество игры вторым номером»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью Sports.ru поделился мнением о стиле игры команд РПЛ.
– Что вам больше всего нравится в европейском футболе?
– Это совсем другая система. Тренерские идеи, интерес болельщиков – из-за них во многих странах больше думают об атаке, о том, что сделать, чтобы игра смотрелась интереснее.
– Кто в России действительно хочет играть в атаку?
– «Краснодар» всегда старается играть в атаку, в этом сезоне – «Ростов» и «Рубин». Всегда играет в атаку «Урал».
У ЦСКА многое зависит от соперника – часто они играют агрессивно, но в матчах с нами иногда действуют на контратаках. Так что назову пять команд.
Остальные больше используют преимущество игры вторым номером. Их можно понять. Например, у «Локомотива» здорово смотрится Алексей Миранчук, отлично играющий на пространстве. В «Спартаке» убегают Зелимхан Бакаев и Йордан Ларссон, – рассказал Семак.
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