«Зенит» хотел сыграть матч за Суперкубок России в Петербурге («РБ-Спорт»)

Матч за Олимп Суперкубок России мог пройти в Санкт-Петербурге.

По информации «РБ-Спорт», получила заявки от нескольких стадионов. Среди них были, например, из Саранска и .

«Зенит» хотел сыграть матч при своих болельщиках, а Саранск надеялся загрузить пустующий стадион.

Окончательный выбор делался с учетом возможного количества болельщиков на игре. Поскольку с 1 августа в Москве разрешат заполнять трибуны на 50% от общей вместимости, то лига остановилась на арене .

Премьер-лига объявила, что основной вариант даты проведения матча за Олимп Суперкубок России-2020 – 7 августа на .

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок может пройти зимой за рубежом.

стал чемпионом России-2019/20. Если команда Сергея Семака выиграет финал Олимп Кубка России у «Химок», то еще одним участником матча за Суперкубок станет «Локомотив», занявший второе место в РПЛ.

В прошлом сезоне Суперкубок России принимала «ВТБ Арена». Тогда «Зенит» проиграл (2:3).