Шамиль Газизов: «Важно, что «Спартак» избежал антирекорда. Благодарен ребятам, что не побили его»

Гендиректор «Спартака» прокомментировал выступление команды во вчерашнем матче заключительного тура против «Рубина» (2:1).

– Последняя игра в сезоне всегда тяжелая. В принципе, больших турнирных задач ни мы, ни «Рубин» не решали. Сложный матч, вязкая игра. Но победа есть победа.

– В игре было целых три пенальти.

– Да. Значит, долги отдаются. Сейчас немного надо попраздновать победу. Хорошо, что закончили сезон на позитиве. Поблагодарил ребят за старание. Повторюсь: победа есть победа. Надо на этом сделать акцент. Через неделю уже собираемся и начнем готовиться к новому чемпионату.

– «Спартак» стал в итоге седьмым, но мог и установить антирекорд для себя.

– Важно, что мы избежали антирекорда. Все нюансы очень важны в футболе. Благодарен ребятам, что сумели собраться и не побить прежнее антидостижение! – сказал Газизов.

Кошмарный сезон «Спартака» закончился. Впереди неизвестность, но лучший план – верить в Тедеско