Виктор Гончаренко: «Со старой командой дважды были вторыми, с молодой – дважды четвертые. По результату прогресса нет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог выступлениям команды в сезоне-2019/20 после победы над «Тамбовом» (2:0) в 30-м туре.

«Мы провели много ярких, запоминающихся матчей, в которых играли на выходах, прессинговали. Были и ничейные результаты, а то и проигрывали. Сегодня, поведя в счете 1:0, мы могли атаковать активнее, но мы удержали эту ситуацию.

Мы помнили, что , когда проигрывал в последних играх 1:0, счет сравнивал. Это сидело у нас в голове. Когда уже забили второй, игра пошла в более спокойном темпе.

Под моим руководством с той, старой командой, мы дважды занимали второе место, с новой, более молодой, – уже второй раз четвертое. На мой взгляд, по результату прогресса нет, но у нас появилась команда, которая знает, что надо делать на поле.

Ребята получили игровую практику и в чемпионате, и в еврокубках, набрались опыта. Очень надеемся, что следующий сезон будет для нас более удачным, а также, что сможем усилить команду.

После ковидовской паузы мы все-таки поднялись на одну ступеньку выше. Обидно, что проиграли дома «Рубину» и не смогли навязать борьбу «Краснодару», но радует, что мы дышали в спину «Локомотиву» и «Краснодару». «Локо» мы смогли навязать свою игру – это хорошо для следующего сезона.

И еще один момент. Вот вы всегда требуете: «Почему не растут Чалов и Обляков?» Но вот растет Марадишвили. А чтобы вырастить футболиста, который будет показывать результат в чемпионате и сборной, нужно много времени.

Фактор тренера и чемпионата должны сложиться, чтобы тот или иной игрок выстрелил. Верим, что в следующем сезоне и Чалов, и Обляков, и Марадишвили сделают шаг вперед», – сказал Гончаренко.