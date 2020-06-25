Газизов о брифинге Кашшаи: «Он всей стране разъяснил. Теперь будем смотреть за последовательностью»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал разъяснения о работе судей, которые глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал после полуфинала Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

«Кашшаи – глава судейского департамента, судья высокой квалификации. Он считает так. Все, вопросов нет. Он же всем разъяснил.

Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране разъяснил. Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет.

Мой мотив – глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все», – сказал Газизов.

Кашшаи подтвердил все решения судей на «Зенит» – «Спартак»: Соболев фолил сам и падал сам, Оздоев был просто неосторожен

Выступления Кашшаи – чиновничья оборона. Он разочаровал: защищает все спорные решения судей, но ничего не объясняет