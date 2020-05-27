«Абсолютно безразлично, будет Трамп смотреть матчи сборной или нет». Игрок «Ньюкасла» Йедлин о дискриминации в США

Защитник и сборной США Деандре Йедлин признался, что может завершить карьеру в национальной команде.

«Мой дедушка родился в 1946 году, тогда еще действовали законы Джима Кроу (неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США – Sports.ru), он прошел через движение «За гражданские права».

И теперь, спустя 60-70 лет, он по-прежнему боится за жизнь своего внука – это просто уму непостижимо.

Молодой чернокожий парень вынужден расти с этим в Америке. Куда больше вероятность, что его остановят полицейские, посадят в тюрьму или убьют.

Это неприятно, потому что это мешает многим детям реализовать свои желания. Им всегда приходится чувствовать на затылке чей-то взгляд, следящий за ними. Все молодые афроамериканцы это понимают.

Я много думал о своей карьере в сборной США во время паузы в сезоне. В моей семье много активистов, в первую очередь дедушка и бабушка, и мне всегда говорили, что я должен отстаивать то, во что верю.

Никакая сумма денег не заставит меня молчать. И если ничего не изменится, мне как афроамериканцу сложно будет представлять страну, где допустимо подобное, когда нет равенства между людьми», – сказал Йедлин.

Также 26-летний игрок прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который не будет смотреть матчи сборной после того, как федерация разрешила вставать на колено во время гимна страны.

«То, что он сказал подобное, расстраивает, у него, естественно, есть платформа, и по какой-то причине люди вынуждены его слушать. Но мне совершенно безразлично, будет он смотреть матчи или нет.

По-моему, люди до сих пор не понимают, почему спортсмены становятся на колено и говорят, что жизни чернокожих имеют значение. Люди глухи к тому, что это никакое не неуважение к флагу, и никто не говорит, что жизни всех людей не имеют значения.

Но нынешний кризис связан с тем, что жизни чернокожих ценятся не так, как белых. Это относится и к остальным меньшинствам. Нет равноправия», – заявил Йедлин.

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