Хавбек «Урала» Бумаль: «Если кто-то преклонит колено или выйдет в майке No To Racism, вряд ли будут перемены»

Полузащитник поделился мнением о движении Black Lives Matter.

- Недавно форвард «Оренбурга» встал на колено после гола «Зениту». Если вы забьете в одном из следующих матчей – повторите этот жест?

– Нет. Нужно многое понимать относительно Black Lives Matter. Я не на все 100% вместе с людьми, поддерживающими сегодня это движение, потому что его происхождение гораздо значительнее.

Когда ты действительно знаешь, что такое Black Lives Matter, то понимаешь, что речь не просто о преклонении колена и не просто о поднятом вверх кулаке. Мне кажется, не все люди, принимающие подобную позу, понимают, что именно они делают и зачем.

В оригинале Black Lives Matter означает: уважайте меня как темнокожего человека. И это не означает: «Белые люди, любите нас». Но сейчас многие темнокожие ожидают именно любви со стороны белых. Но Black Lives Matter не про обязательную любовь, это про уважение.

Поэтому я не согласен со многими людьми и поступками в данный момент. Я не считаю, что они представляют мои взгляды. Я не считаю, что кто-то должен опускаться на одно колено или что это должен быть я сам.

- Мы видели массовые акции в поддержку Black Lives Matter в АПЛ, Бундеслиге, других чемпионатах. Там целые команды преклоняли колено перед стартовым свистком. Нужно ли что-то подобное в ?

– Не уверен, что произойдут перемены, если кто-то преклонит колено или выйдет в майке No To Racism. Для того, чтобы что-то менять, нужно идти глубже и подробнее разбираться в вопросе.

Для меня эти акции ничего не значат. На следующий день после них темнокожего человека могут снова убить на улице.

Мне кажется, что некоторые игроки, присоединившиеся к подобным акциям, внутри ничего не испытывают. Они делают это просто потому, что им так сказали.

Мне неважно, пройдет такая акция в России или нет. Важнее – как люди будут вести себя и с каким уважением относиться к окружающим, – отметил Бумаль.

Форвард «Оренбурга» Фамейе встал на колено после гола «Зениту»