Широков о хэштеге Федуна: «Я ему сказал: «Играйте как «Зенит», может, сможете первое место занять»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о критике в адрес судей со стороны владельца «Спартака» .

– Жалобы Федуна на судейство имеют что-то под собой? Или это просто попытка сместить внимание с чего-то важного?

– Безусловно, это попытка сместить внимание. Плачутся обычно слабые оттого, что их обижают.

Кончено, ошибки не в пользу «Спартака» есть. Но можно вспомнить начало сезона, когда была обратная картина. Пускай вспомнят, как они у «Сочи» в первом матче выиграли. Ошибки были, но в большинстве случаев судейские решения оправданы, как мне кажется.

Вот он какой хэштег предложил? Судите нас как «Зенит»? Я ему сказал: «Играйте как «Зенит», может быть тогда сможете первое место занять». Почему он такой хэштег не предложил? – сказал Широков.

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