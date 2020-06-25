Глава судейского комитета – фанатам «Спартака» перед игрой с «Зенитом»: «Просьба держать эмоции под контролем»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в преддверии полуфинала Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» обратился к болельщикам красно-белых.

«Я хотел бы обратиться к болельщикам «Спартака» в преддверии прекрасного события — полуфинала в Петербурге, игра с «Зенитом». Я попросил бы, чтобы не испортить ни дух футбола, ни эмоциональную составляющую, не выплескивать эти эмоции наружу, дать возможность игрокам сосредоточиться на игре.

Безусловно, выбор судьи будет под особым вниманием, чтобы ни одна из команд не могла чувствовать предвзятость в этом выборе. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы этого не допустить. Но просьба держать эмоции под контролем.

Конечно, есть тревога. Мне кажется, что игроки справятся. Джикия не зря же сказал, что выйдет на поле независимо от того, кто будет судьей. Думаю, Георгий как раз выразил квинтэссенцию профессионального игрока. Они все профессионалы. Они выходят и делают свою работу, которую любят.

Чего я боюсь… Мелкие ошибки, которые сразу начнут трактовать, не дай бог, игроки на поле, а потом болельщики, комментаторы и все сообщество. Это не про футбол. Хочется насладиться футболом.

Две команды. Одна заслуженно стала чемпионом, сильная команда, вторая команда с богатейшей историей, с определенными проблемами. Но две великие команды будут бороться в полуфинале. Конечно, хочется, чтобы праздник футбола не испортили, чтобы праздник футбола остался», — сказал Хачатурянц в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном.

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