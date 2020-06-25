Тихонов о матче «Зенит» – «Спартак»: «Не верю, что кто-то кому-то будет подсуживать»

Бывший игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча с в 1/2 финала Олимп Кубка России.

«Почему «Зенит» – фаворит? Потому что они дома играют? Ну и что, какая разница? Это полуфинал Кубка, на всякий случай.

Я понимаю, что в данный момент «Зенит» – чемпион, «Зенит» выглядит очень сильно. Да, у «Спартака» последние игры не очень удались. Но это – Кубок, может быть все, что хочешь.

Надеюсь, игра будет очень хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства, ошибки судейские. Но я не верю, что кто-то кому-то будет подсуживать. Пусть будет честная игра и победит тот, кто по-спортивному сильнее», – сказал Тихонов в программе «После футбола» на «Матч ТВ».

Игра «Зенита» и состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. Матч обслужит арбитр Сергей Иванов.