Бышовец про Дзюбу и Азмуна: «К сожалению, мы живем в такое время. Не вижу оправданий циничному поведению Дзюбы и Медведева»

Российский тренер раскритиковал поведение нападающего Артема Дзюбы и гендиректора клуба Александра Медведева.

– Как вы относитесь к тому, что «Оренбург» получил два технических поражения, а вынужден был выпускать на игру с детей?

– Что касается «Сочи» и «Ростова», то это было безнравственно с обеих сторон. Не думаю, что решение выпускать мальчишек – дело Карпина. Мне кажется, оно было принято руководством. И это безнравственно. Вспоминается исторический пример Ирода – избиение младенцев.

Если уж такое случилось, то при определенных обстоятельствах, когда уже был сделан результат, и по счету разница была в два-три мяча, можно было за счет контроля мяча доиграть. Ведь речь шла о юношах. Я не вижу оправданий ни ростовским руководителям, ни тренерам и игрокам «Сочи».

Как и не вижу оправданий циничному поведению и Александра Медведева.

– Вы подразумеваете историю в раздевалке «Зенита» после победного матча с «Краснодаром» и последующий комментарий генерального директора клуба?

– Да. Для меня это унизительные вещи. Ведь вряд ли кто-то из них рискнет показать такое своим детям. К сожалению, мы живем в такое время. И это мои принципы, я негативно реагирую на такое. Можно простить даже недалекость ума Дзюбы и отсутствие у него нравственности, но оправдывать все это…

– Медведев сказал, что он пошутил. Как думаете, оценит ли комитет по этике юмор Александра Ивановича?

– Думаю, время уже прошло. Нормальная реакция людей на произошедшее будет намного жестче, чем какое-либо решение РФС, – ответил Бышовец.

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам