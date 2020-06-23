Помощник Тедеско о хэштеге #СудитеСпартакКакЗенит: «Если Федун так сказал, значит, так и есть»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Кубок России Андреас Хинкель соцсети Футбол

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал идею владельца клуба Леонида Федуна о запуске хэштега #СудитеСпартакКакЗенит.

– Будете ли вы обращать внимание на высказывания генерального директора «Зенита» при подготовке к кубковому матчу?

– Я не знаю по поводу того, кто и что сказал. Это будет интересная игра.

Не думаю, что для игроков тут нужны дополнительные слова для мотивации. Эта игра сама по себе большая мотивация.

– Владелец команды предложил организовать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. Вы будете его использовать, и станет ли «Спартак» после этого чемпионом?

– Я, честно говоря, не силен в социальных сетях, но если владелец так сказал, значит, это так и есть, – сказал Хинкель.

Федун придумал, как стать чемпионом: предлагает сделать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит

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