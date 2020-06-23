Сергей Хусаинов: «В стремных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе на матчах «Спартака».

«Кто дает задания судьям? Как правило, все идет от конкурентов, которым нужно помочь решить задачу. Часто имеет значение еврокубковый момент. Попасть в Европу – серьезная финансовая составляющая. Как говорят французы: «Шерше ля фам». Ищите женщину. Ищите того, кому это выгодно.

Как мы видим сейчас, в стремных, половинчатых ситуациях судьи с большой радостью принимают решения не в пользу «Спартака». И одинаковые моменты трактуют по-разному. Если в ворота «Спартака» назначают пенальти, то в ворота соперника – нет», — сказал Хусаинов.

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