Гвардиола о критике главы Ла Лиги: «Тебас завидует АПЛ, видимо. Он должен сконцентрироваться на Ла Лиге»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

Функционер раскритиковал решение CAS о снятии запрета на участие «горожан» в еврокубках.

«Сеньор Тебас, видимо, очень сильно завидует АПЛ. Он фантастический эксперт в юридических вопросах. В следующий раз я спрошу его, кто должен нас судить.

Он должен сконцентрироваться на Ла Лиге. Он человек такого типа: когда решение удовлетворяет его, то все идеально. Такое много раз случалось в Испании», – заявил Гвардиола.

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