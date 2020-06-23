Клопп о ФФП: «Вчерашний день не был хорошим. Если богатейшие клубы и страны будут делать что захотят, это осложнит ситуацию»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА финансовый фэйр-плей Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о финансовом фэйр-плей (ФФП) на фоне отмены запрета на участие «Манчестер Сити» в еврокубках.

«Я не думаю, что вчерашний день был хорошим для футбола. Идея ФФП хороша. ФФП предназначен для защиты клубов и конкуренции, чтобы никто не мог тратить слишком много.

Я надеюсь, что мы будем придерживаться ФФП. Если богатейшие клубы и страны смогут делать в футболе все, что захотят, то это осложнит ситуацию», – сказал Клопп.

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