Гвардиола об отмене бана: «Невероятно рад. Все, что люди говорили о «Ман Сити», было неправдой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями от решения об отмене запрета на участие «горожан» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

«Мы сможем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, потому что мы делали все правильно, надлежащим образом.

Я невероятно рад этому решению. Оно показывает, что все, что люди говорили о клубе, было неправдой.

Как я уже много раз говорил, если бы мы сделали что-то не так, мы бы приняли решение УЕФА и CAS. Мы можем защитить себя. У нас есть право защищаться, когда мы считаем, что мы все сделали правильно», – заявил Гвардиола.

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