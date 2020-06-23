Тебас об участии «Ман Сити» в еврокубках: «CAS не соответствует стандартам арбитража»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение CAS относительно участия «Манчестер Сити» в еврокубках.

Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом. «Манчестер Сити» оспаривал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

«Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом для обжалования институциональных решений в футболе.

Швейцария – страна с богатой историей арбитража, а CAS не соответствует стандартам», – заявил Тебас.

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