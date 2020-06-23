Тренер «Сочи» Бородин: «Зенит» обыграет «Спартак» одной левой. Панов пусть не обижается»

Тренер ответил на вопрос об уровне недавних соперников команды с побережья Черного моря.

– Какая команда вам показалась сильнее – «Зенит» или «Спартак»? Как сложится полуфинал Олимп Кубка России, на ваш взгляд?

– Во-первых, перед полуфиналом «Зенит» дал отдохнуть большой группе людей, но главное не это – сегодня даже второй состав «Зенита» способен играючи выиграть у этого «Спартака». Для меня нынешний «Спартак» далеко не та команда, за которую я переживал в 99-м, 2000-м, когда она играла в еврокубках.

Словом, пусть не обижается на меня Саша Панов, «Зенит» обыграет эту команду одной левой, в полноги. «Зенит» – гегемон российского футбола, единственной проблемой которого является то, что он не в каждом матче выкладывается на сто процентов.

Мне лично хочется, чтобы в Премьер-лиге было больше сильных команд – таких, как ЦСКА времен Слуцкого, «Рубин» Бердыева, тот же . Сейчас в нашем футболе нет конкуренции – просто совком собирает очки. Для них чемпионат проходит в полном спокойствии, – поделился мыслями Бородин.

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