Комментатор Геннадий Орлов сравнил работу в и в .

– Приход Семака в «Зенит» показал, что российский тренер экономичнее и эффективнее иностранного.

– Однако «Спартак» впервые за долгие годы стал чемпионом именно при иностранном специалисте – Каррере.

– Чемпионство Карреры – это как яркая комета, которая пролетела и быстро сгорела. А Семак выиграл золото в прошлом сезоне, а в этом у него команда стала еще сильнее. Вот вам показатель! У Карреры так не получилось. Клуб не закладывался на будущее. Не просчитал, что будет дальше.

Почему «Спартак» рухнул после чемпионского сезона? Надо задавать вопросы клубу, где было много всяких течений. И игроки оказались не профессиональны, стали витать в облаках. А Семак удержал планку, команда даже здорово прибавила.

Здесь двух мнений быть не может. Вот это называется стабильность и стратегическое развитие! Организация процесса. Вот этим и должен заняться Газизов в «Спартаке». Необходимые качества у него для этого есть. И потом: если ты меняешь Зе Луиша, должен найти ему равноценную замену. А кого взял «Спартак»?

– Соболев, похоже, освоился и производит весьма приятное впечатление.

– Так он еще сырой! Ему еще работать и работать. Он же не может играть, как Сердар Азмун. Я уж молчу про Артема Дзюбу. Конечно, Соболева надо развивать, обучать. Он способный парень, но пока не более того, – сказал Орлов.