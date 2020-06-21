Орлов о «Зените»: «Нет такой другой команды в России. По всем показателям лучшие»

Журналист и комментатор поделился мнением об игре в этом сезоне.

– Как поменялась игра у «Зенита» в этом сезоне? Говорят, что много играют через Дзюбу.

– А как должно быть? Дзюба прогрессирует. Он забил больше мячей в этом сезоне, чем в прошлом, стал лучшим ассистентом. Он мудрее на футбольном поле, играет лучше, и этот фактор используется в игре «Зенита».

Возьмите показатели. «Зенит» пока пропустил только 13 мячей (15 – прим. Sports.ru), а забил под 60 (58 – прим. Sports.ru). Такой же нет другой команды в России! По всем статьям лучшие, лучшие по игре.

Что такое игра? Ее главный показатель – это голы. Голов-то сколько назабивали! На любой вкус, кто только не забивает. «Зенит» прогрессирует и играет намного ярче. Шесть забили «Ростову», семь – «Уралу», четыре – «Краснодару на его поле. Что еще надо? – заявил Орлов.

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

👑 Дзюба – король. Гол и ассист в золотом матче и пятый трофей в «Зените»