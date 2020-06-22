Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Сочи», «Зенит» сыграет с «Ахматом»

В 28-м туре РПЛ проведет гостевой матч с «Ахматом», – с «Сочи».

Завтра примет «Уфу», сыграет с «Рубином», «Ростов» – с «Оренбургом» на выезде, а завершится тур матчем между и «Уралом».

Чемпионат России

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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