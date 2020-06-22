Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Сочи», «Зенит» сыграет с «Ахматом»

В 28-м туре РПЛ «Зенит» проведет гостевой матч с «Ахматом», «Спартак» – с «Сочи».
Завтра «Локомотив» примет «Уфу», ЦСКА сыграет с «Рубином», «Ростов» – с «Оренбургом» на выезде, а завершится тур матчем между «Краснодаром» и «Уралом».
Чемпионат России
28-й тур
- Дата проведения
- 11 июля, 16.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 11 июля, 18.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 11 июля, 20.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 12 июля, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 12 июля, 18.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 12 июля, 18.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 12 июля, 18.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 12 июля, 20.30, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.