Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Сочи», «Зенит» сыграет с «Ахматом»

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В 28-м туре РПЛ «Зенит» проведет гостевой матч с «Ахматом», «Спартак» – с «Сочи». 

Завтра «Локомотив» примет «Уфу», ЦСКА сыграет с «Рубином», «Ростов» – с «Оренбургом» на выезде, а завершится тур матчем между «Краснодаром» и «Уралом». 

Чемпионат России

28-й тур

Арсенал Тула – Тамбов
Дата проведения
11 июля, 16.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Зенит
Дата проведения
11 июля, 18.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сочи – Спартак
Дата проведения
11 июля, 20.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Уфа
Дата проведения
12 июля, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Ростов
Дата проведения
12 июля, 18.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Рубин
Дата проведения
12 июля, 18.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
12 июля, 18.30, «ВТБ-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Урал
Дата проведения
12 июля, 20.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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«Краснодар»
43%
«Локомотив»
29%
ЦСКА
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«Ростов»
4%

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