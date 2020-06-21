Новый генеральный директор «Спартака» высказался о давлении в московском клубе.

– Если честно, вам не страшно идти в «Спартак»? Это же совсем другой уровень давления по сравнению с «Уфой». При первой же ошибке вас начнут серьезно критиковать.

– Я менеджер и профессионально отношусь к своей работе. Понимаю, что не все будут довольны моими решениями. Но раз выбрал такой путь, то надо по нему и идти. Должен быть готов к критике, прессу и так далее.

Однако не зацикливаюсь на том, что обо мне станут говорить. На первом месте – результат, дело.

Для меня самое важное – договориться обо всем на берегу с руководителем клуба, выработать общую стратегию и двигаться в заданном направлении. А Москва это или Уфа – в данном случае большого значения не имеет.

– Но будет ли у вас «Спартаке» такая же свобода в принятии решений, как в «Уфе»?

– «Спартак» – это огромная армия болельщиков. Это самый популярный футбольный бренд в стране. Я готов к давлению. Но работать буду только с первым лицом – с Леонидом Арнольдовичем.

– Принимая предложение Федуна, вы держали в голове тот факт, что менеджеры и тренеры в «Спартаке», как правило, работают недолго?

– Не стоит все подводить под какую-то тенденцию. История – наука, которая, что называется, «гнется». Везде есть свои нюансы. Надеюсь, мне удастся переломить ситуацию.

А вообще я на такие факты внимания не обращаю. Раз принял этот вызов, значит, готов идти только вперед, – сказал Газизов.

Газизов пришел на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева