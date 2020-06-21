Газзаев о словах Тедеско про «250 вариантов игры в атаке»: «Пока не увидел ни одного»

Бывший тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился о смене гендиректора в «Спартаке» и оценил работу главного тренера .

– В «Спартаке» на днях прогремела очередная революция…

– Ограничусь коротким комментарием: «Спартак» в очередной раз наступает на те же грабли.

Эта ситуация не меняется уже много лет. И сейчас мы являемся свидетелями очередного эксперимента.

– По составу «Спартак» на каком месте должен находиться?

– Состав у такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов. Проблема, однако, в том, чтобы игроки выполняли конкретные индивидуальные функции, знали свою роль в командных действиях.

Допустим, Крал хорош в единоборствах, у него есть отбор мяча, хороший пас, он активно подключается к атакам. Но он не должен бросать свою позицию, иначе случаются провалы. И так со многими другими футболистами.

Возможно, у «Спартака» проседает 3-4 позиции, но это некритично. Проблема – в самой системе игры.

До сих пор удивляюсь словам главного тренера, сказавшего про «250 вариантов ведения игры в атаке». Лично я пока не увидел ни одного из 250, – сказал Газзаев.

Грустный финал «Спартака» Цорна и Тедеско. Ни гендиректора, ни тренера, ни лидера – осталась только схема 3-5-2