Тедеско про удаление: «Я эмоционален, потому что люблю «Спартак» и защищаю своих молодых ребят. Я никому не говорю ничего плохого»

Главный тренер «Спартака» рассказал, за что арбитр удалил его в матче 27-го тура РПЛ с (1:1).

«Мы хорошо начали, играли агрессивно, хорошо владели мячом, переводили с фланга на фланг – это было важно, когда закрыты другие варианты. Забили первыми, но потом получили 1:1 с пенальти.

Начнем с того, что я уважаю судей. Это тяжелая работа. Но давайте уважать и нашу работу. Она тоже непростая. То, что произошло сегодня, происходит со «Спартаком» не в первый раз. Очередные странные решения со стороны судей.

Я не говорю о пенальти в целом, не буду спорить с назначением. Никто сейчас точно не скажет, был ли пенальти, но если ты свистнул – ВАР же может все прояснить, исправить грубую ошибку.

И еще: почему перед этим судья свистнул фол, когда Умяров боролся с ? Такое ведь не первый раз происходит. Когда соперник падает у нас в штрафной или где-то рядом, судьи всегда свистят. А когда падает игрок «Спартака» – никаких проблем, ноль реакции. Даже сейчас, когда в распоряжении есть ВАР. Так было и с «Краснодаром», и с «Тамбовом», и с «Уфой», и с «Уралом» – могу еще долго перечислять соперников.

Простите, но мы играем очень молодой командой: Гапонов, например, кажется, и десяти игр в РПЛ еще не провел, Маслов сегодня играл шестой или седьмой раз, Умяров очень молод, тот же Лукас. Ребята просто не могут понять, что происходит. Я стараюсь найти объяснение, решение: говорю, что надо принять это, что-то поменять в себе, что мы все изменим. Но ситуация не меняется.

Перед пенальти Умяров чисто отобрал мяч, без нарушения, мы могли бы провести контратаку и забить второй – но судья свистнул.

Я всего лишь сказал судье: там [в эпизоде Умярова с Мариу] не было фола – получил желтую. Потом всего лишь повторил: там не было фола, посмотрите повтор. Я никогда не говорю ничего плохого никому.

Я эмоционален, да – потому что я люблю «Спартак». Потому что вижу, как команда работает. И я защищаю своих молодых ребят. Моя главная цель – развивать их, но мы не можем каждый раз бороться еще и с этим. Мне очень жаль свою команду», – сказал тренер на пресс-конференции.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

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