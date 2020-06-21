Тедеско о словах Медведева: «Зенит» сейчас – лучшая команда в России, но нам дополнительная мотивация не нужна»

Главный тренер «Спартака» оценил недавнее высказывание гендиректора «Зенита» .

Отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» и праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со в Кубке».

После этих слов «Спартак» обратился в Комитет по этике.

– Гендиректор «Зенита» позволил себе некорректное выражение в адрес «Спартака» – думаю, вы видели празднование игроков «Зенита» и слышали сравнение. Обсуждали ли вы это с игроками? Кажется, лучшей мотивации на «Зенит» не найти.

– Я не видел видео, но Антон [Лисин, глава департамента по связям с общественностью] рассказал мне о ситуации, просто чтобы я был в курсе.

У нас и так будет достаточно мотивации, это же полуфинал Кубка. Если помните, у нас была сложная игра с «Ростовом», матч с ЦСКА в четвертьфинале – мы добились большого шанса пройти в финал и сделать что-то крутое в этом сезоне.

Мы знаем, что «Зенит» сейчас – лучшая команда в России, они только что взяли титул. Но мы голодны – молоды и очень голодны. Нам не нужно дополнительной мотивации, – сказал Тедеско на пресс-конференции после игры с «Локомотивом» (1:1).

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Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам