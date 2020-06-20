Гендиректор «Зенита»: «Дзюба остается, контракт подпишем по окончании сезона. С Кокориным пообщаемся»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с контрактами некоторых футболистов команды.
– Рассчитывает ли клуб на Эмануэля Мамману, учитывая тот факт, что защитник во второй раз за время выступлений за «Зенит» порвал крестообразную связку колена?
– Данни три раза рвал «кресты», но возвращался на свой уровень. Для Мамманы важно сейчас начать играть, может, для него будет легче набрать форму через аренду. Это мы будем обсуждать в ближайшие недели.
Он футболист качественный и любит играть. Я просто напомню, что, получив травму, он не хотел даже с поля уходить – настолько был поглощен игрой. Главное – чтобы он обрел игровую практику.
– С кем из игроков, у которых истекают контракты, клуб не будет продлевать соглашения, и с кем из легионеров придется расстаться, чтобы вписаться в новый лимит на легионеров?
– На этот вопрос я предпочту не отвечать, потому что мы только что стали чемпионами. Как я и говорил, после этого мы начнем переговоры. Но нам надо сначала провести матч с «Сочи», перед которым нам вручат кубок чемпионов Премьер-лиги.
– Нет сомнений в том, что Артем Дзюба останется в команде? Когда стоит ждать подписания с ним нового соглашения?
– Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона.
– Александр Кокорин ранее говорил о нежелании возвращаться в «Зенит». Видите ли вы его в составе команды в новом сезоне?
– Александр – один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся.
– Какой по продолжительности контракт клуб готов ему предложить?
– Как я уже говорил, я процесс не комментирую, только результат, – рассказал Медведев.