Гендиректор «Зенита»: «Дзюба остается, контракт подпишем по окончании сезона. С Кокориным пообщаемся»

Генеральный директор рассказал о ситуации с контрактами некоторых футболистов команды.

– Рассчитывает ли клуб на Эмануэля Мамману, учитывая тот факт, что защитник во второй раз за время выступлений за «Зенит» порвал крестообразную связку колена?

– Данни три раза рвал «кресты», но возвращался на свой уровень. Для Мамманы важно сейчас начать играть, может, для него будет легче набрать форму через аренду. Это мы будем обсуждать в ближайшие недели.

Он футболист качественный и любит играть. Я просто напомню, что, получив травму, он не хотел даже с поля уходить – настолько был поглощен игрой. Главное – чтобы он обрел игровую практику.

– С кем из игроков, у которых истекают контракты, клуб не будет продлевать соглашения, и с кем из легионеров придется расстаться, чтобы вписаться в новый лимит на легионеров?

– На этот вопрос я предпочту не отвечать, потому что мы только что стали чемпионами. Как я и говорил, после этого мы начнем переговоры. Но нам надо сначала провести матч с , перед которым нам вручат кубок чемпионов Премьер-лиги.

– Нет сомнений в том, что останется в команде? Когда стоит ждать подписания с ним нового соглашения?

– Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона.

– ранее говорил о нежелании возвращаться в «Зенит». Видите ли вы его в составе команды в новом сезоне?

– Александр – один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся.

– Какой по продолжительности контракт клуб готов ему предложить?

– Как я уже говорил, я процесс не комментирую, только результат, – рассказал Медведев.